Maakonna brutopalk tõusis aastaga riigi keskmisest vähem

Selle aasta esimeses kvartalis oli Lääne-Virumaa keskmine brutokuupalk 1057 eurot ja teises kvartalis 1112 eurot. Keskmine brutotunnitasu oli maakonnas aga 6,68 eurot. Seda on mulluse sama perioodiga võrreldes 10,5 protsendi võrra rohkem.

Maksu- ja tolliameti andmetel oli teise kvartali mediaanväljamakse, mis tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt, Lääne-Virumaal aga 1015 eurot. Eesti keskmisele jääb see alla täpselt 100 euro võrra. Kogu Eestis tõusis keskmine kuupalk selle aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,4 protsenti. Keskmiseks tunnitasuks riigis oli aga 8,22 eurot.

Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk just muudes teenindavates tegevustes, kus see on seni olnud üks madalamaid (organisatsioonide tegevus, kodutarvete parandus, iluteenindus). Brutokuupalk langes aga kahel tegevusalal: põllumajanduses ja kinnisvaraalases tegevuses.