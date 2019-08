Vaade: vallad, pange õlg alla

Ettevõtja seisukohast on kõik sada protsenti mõistetav. Milleks ülal pidada kauplust, mille käive halvimatel päevadel viiesaja euronigi ei ulatu. Selle kõige juures peab tasuma kaubaautojuhile, poemüüjale, elektriarved maksma, hoone omanikule üüri tasuma ja nii edasi. Ilmselt väikese külastatavusega kaupluses ka palju kergelt riknevaid tooteid lihtsalt minema viskama. Vaba turumajanduse viljad.

Mis on aga äärmiselt hapu ning paneb kaasa tundma, on kohapealsete inimeste elu. Eriti nende oma, kellel mõnesaja meetri kaugusel poes käimine kolmveerandi päevasest energiavarust kulutab. Hakka nüüd siis söögi järel kusagil viie kilomeetri kaugusel bussiga käima, vahepeal kolm tundi päikese või pakase käes ootama ja siis alles koju tagasi minema. Rääkimata sellest, et vanemad inimesed iga päev ilmselgelt poodi ei jõua ning ostetavad kogused hakkavad suured ja parajalt rasked olema.

Hakka nüüd siis söögi järel kusagil viie kilomeetri kaugusel bussiga käima, vahepeal kolm tundi päikese või pakase käes ootama ja siis alles koju tagasi minema.

Suure tõenäosusega miinusesse jäävad ettevõtjad ega lehes lärmamine olukorda paraku ei muuda. Kellel oleks jõudu ja tahtmist üldse sellisele poodide sulgemisele üle Eesti lahendust pakkuda?

Täiesti mõistetav on asjaolu, et statsionaarseid poode igas külas ei olegi majanduslikult kasulik pidada. Mingi aeg olid (vähemalt Lõuna-Eestis) hoogu sisse saamas ratastel kauplused, mis kaugemate Maarjamaa nurkade elanikke teenindasid. Ühe vastuoluna nähti toona kauplusbussides küsitavat liigkõrget hinda. Tõsi, jällegi on ettevõtjatel bussis pakutava kauba säilitamiseks vaja investeeringuid teha, mis ilmselt ka suurema hinna tingivad.