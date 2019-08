Avame ukse teadmiste maale

Hea õpilane, ära lase seda võimalust käest. Võta vastu kõik teadmised, mis sulle soovitakse edasi anda, ning ka need, mis esmapilgul sulle eriti huvitavad ja põnevad ei tundu. Võin enda kogemustele toetudes väita, et sageli on just need teadmised sinu tulevikus määrava tähtsusega. Kirjanik Erich Maria Remarque on öelnud, et kõike, mida vähegi saab, tuleb tundma õppida.