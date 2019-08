Kooliaasta algus toob ohte kaasa

Kui varasematel aastatel tuli enne kooliaasta algust kokku Rakvere linna liikluskomisjon, kuhu kuulub ka politsei esindaja, siis abilinnapea Neeme-Jaak Paap tunnistas, et nimetatud komisjon pole vähemalt viimased kaks kuud koos käinud. Ka ei ole võetud ette reidi, kontrollimaks haridusasutuste läheduses olevaid liikluskorraldusmärke. Paabu sõnul on omavalitsus usaldanud liikluskorralduse osaühingule Signaal Rakvere, mis abilinnapea andmetel ka linnas on toimetanud.

Paap tunnistas, et Vallikraavi tänavas endise Rakvere vallamaja juures on nimetatud äriühing rajanud ajutise jalakäijate ülekäiguraja. Endises vallamajas aga avab Rakvere Waldorfi kool lasteaia. “Mul on tõsine mure Vallikraavi lasteaia pärast,” sõnas Paap ja lisas, et seal on sõidutee nii lai, et eeldab ohutussaare rajamist. Abilinnapea viitas tulevikku kavandatud tee renoveerimisele Tallinna tänavast kuni Vallimäe tänavani. Siis lahendatakse liikluskorraldus terviklikult ka Vallikraavi tänaval endise vallamaja juures.