Võsu sadam võib saada kaks korda suuremaks

Praegu on Võsu sadamas ruumi umbes poolesajale alusele ja detailplaneeringu kohaselt saaks sadam ligikaudu poole suuremaks. Samuti kavatsetakse rajada sadamatööks vajalikke hooneid.

Haljala vallavolikogu ning MTÜ Võsu Sadam juhatuse liige Urmas Osila sõnas ajakirjanikule laienduse kava tutvustades, et muuseas soovitakse kahte muuli ligikaudu kaks korda pikemaks ehitada. Kui praegu on need umbes 80-meetrised, siis planeeringuga tahetakse saada ehitus- õigust nende pikendamiseks ligikaudu 100 meetri võrra.