Galerii: Sirsniņš tagasi Rakveres

Tarvas võitis esimese poolaja seisuga 50-43. Ogre poolelt teeb kaasa aastaid tagasi Rakveres mänginud Rinalds Sirsniņš. Tarva poolelt on head mängu tegemas nii Kristo Saage kui ka Rain Veideman.

Pikaaegne Rakvere Tarva fänn, tuntud ka kui kaardilugeja autorallis ning Viru Ralli peakorraldaja, on mängu kohapeal jälgimas. "Tundub, et Tarvas jääb liigasse püsima küll. Päris hea meeskond on kokku saadud," rääkis ta.