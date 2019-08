Kaunite kodude omanikud soovitavad aia teha oma vajaduste järgi

Perekond Pildi aias Tapal on ruumi joosta nii lastel kui kukel-kanadel. Pereisa Arno, kes pikalt ka kapteni ametis olnud, on ehitanud lisaks oma tööruumidele ja õueköögile ka lastele ja kanadele uhkeid ja praktilisi mängu- ja elupaiku. Pereema Angela on leidnud igale taimele õige koha peenras.

FOTO: Ain Liiva