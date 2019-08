Päästjatel oli rahulik ööpäev

Kuna lähenemas on muinastulede öö, tuletab päästeamet meelde, et ohutuse saame tagada eestkätt ise. Lõkke tegemisel peavad kindlasti käepärast olema esmased kustutusvahendid, näiteks ämber, mida mere ääres saab täita kas vee või liivaga, või tulekustuti. Lõkkeplats peab olema tehtud mittepõlevale pinnasele ning tuld ei tohi jätta järelevalveta. Kindlasti tuleb enne lõkke juurest lahkumist veenduda, et tuli on lõplikult kustunud või siis kustutada see ise.