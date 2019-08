Tuleval aastal asutakse uuendama Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorda

Eesti kultuuripärand on lisaks üksikmälestistele riigi kaitse all ka aladena. Meil on 12 muinsuskaitseala, millest 11 on ajaloolised linnakeskmed ja üks maastikuline, Rebala muinsuskaitseala.

Rakvere vanalinna muinsuskaitseala

Rakvere vanalinna muinsuskaitseala hõlmab arvatava muinaslinnuse ja hilisema ordulinnuse Vallimäel ning selle jalamil paiknenud asula. Praeguse Pika tänava äärsele alale tekkinud asula sai linnaõigused 1302. aastal. Lisaks linnusele annab tooni Rakvere mõisa kompleks, mis on rajatud keskaegse frantsiskaanlaste kloostri kohale.

Linnasilueti dominandiks on ka keskaegne kirik. Miljöö kujundab aga Pika tänava äärne hoonestus, iseloomulikumad on ühekorruselised küljega tänava ääres asetsevad puitelamud, millest vanimad on ehitatud 18. sajandil. Lisaks on Pika tänava ääres mitu esinduslikku 19. ja 20. sajandil ehitatud hoonet.

Andmed: Muinsuskaitseamet