Kommenteerides Rakverre siirdumist, jäi Veideman napisõnaliseks. “Ei näinud välismaal mingit head varianti ja nii see otsus teoks sai,” ütles ta. Meeskonna esitusest rääkides mainis Veideman, et meeskond ei ole veel täielikult komplekteeritud, kuid tulemusega võib rahul olla. “Täitsa tipp-topp, eks ole näha, mis need murekohad on ja mida peab hakkama treenima. Nüüd on ainult paremaks minna,” lausus ta.