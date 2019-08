Kossuliiga karikajahti alustab 13 meeskonda

Ülemises tabelipooles on aga ees oodata mitut põnevat vastasseisu. RLV Massive saab end avaringis soojaks mängida Järva-Jaani Gümnaasium / Peetri kooli vastu ning peab järgmises ringis rinda pistma Rakvere Tarva võistkonnaga, kes on ka valitsev karikavõitja. Väike-Maarja siseheitluses selgitavad edasipääseja Väike-Maarja Päästekool ja BGM Ehitus ning kolmas paar on Kadrina valla siseasi, kui Kadrina Karude vastaseks on Meie Toidukaubad.