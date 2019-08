Helena Metspalu: lähteülesannet muudeti vähemalt kaks korda

Moonaküla teeehitusprojekti koostas Infragate Eesti AS. Ettevõtte ehitusinsenerist tootmisjuht Helena Metspalu ütleb, et projekti tellis kolm aastat tagasi eelmine linnavalitsus ja projekti lähteülesannet muudeti mitu korda põhjusel, et teemaalt valgus sademevesi kinnistutele.