Rakvere keskerakondlased koondusid Toompeal Jüri Ratase selja taha

"Jüri Ratas on Eesti jaoks parim peaminister. Tema valitsemiseajal tehtud otsused on parandanud inimeste elujärge ning viinud riiki kindlalt edasi," ütles Kreek, lisades, et Rakvere osakond on ühtne ning toetab keskerakonna esimeest ja Eesti vabariigi peaministrit.