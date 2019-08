Homsel ööl süüdatakse iilastuled

Laupäeval süüdatakse üle Eesti muinastulede lõkked. Kui ammustel aegadel pandi need lõõmama rannas, et näidata tagasiteed merelt, siis ajapikku on tulede läitmine muutunud lihtsalt ilusaks suvelõpukombeks, millega viibata hüvastijätuks suvele ja olla üks õhtu koos sõpradega.