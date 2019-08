Muusika kõlab maalikunstis

Näitus “Muusika ja teater Eesti maalikunstis” teeb sissevaate muusikaliste motiivide esinemisele eesti vanemas maalikunstis. Eduard Ole, Johannes Greenberg, Elmar Kits, Endel Kõks, Adamson-Eric, Lepo Mikko ja paljud teised kunstnikud on oma teostes proovinud võimatut – kujutada muusikat. Näha saab portreesid muusikutest, tänavatel laulvaid moosekante, natüürmortidesse sulanduvaid viiuleid ning mandoliine või etendust ootavaid mõtlikke lauljaid. Maalidel on kujutatud nii dirigeerimise hoogsat dünaamikat kui ka musitseerimise mõtlikkust, nii muusikainstrumentide poeetilisust kui ka laulmise joviaalsust.

“Eesti kunstiajaloos on välja kujunenud kindel ring autoreid, kelle jaoks muusika oli sedavõrd oluline, et seda proovida lõuendil edasi anda. Johannes Greenberg, Lepo Mikko ja Adamson-Eric näiteks kajastasid oma kunstis sageli muusika või muusikateatri kogemusi. Muusika ei olnud nende jaoks juhus. See oli kutsumus,” räägib kuraator kunstiajaloolane Eero Epner.