Kujuteldamatu kiirus ehk sõit F1 masinaga

Kuuldes teleülekandest “It’s lights out and away we go!” tõusevad enamiku vormelifännide ihukarvad püsti. Adrenaliin, kiirus, aupaiste. Mis tunne oleks ise F1 autos istuda? Rakvere mees Olari Puldre täitis unistuse, mis on miljonitel kiirusefanaatikutel, läbides 2007. aasta Williamsi F1 autoga kümme ringi.