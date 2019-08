Riigikogu rändnäitus jõuab Rakveresse

Parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid. Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused.

23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva valitud parlament asutav kogu – iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu võtnud ning Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud seadusandliku võimu esindus. Näitus on teisaldatav ja valgustatud leedvalgustitega. Näituse autorid on Identity ja Ruumilabor ning teostajad Ruutu6 ja Red Hat. Väljapaneku kuraator on Eesti rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus.