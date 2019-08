Kooli alguse pidu Rakvere Keskväljakul tõotab tulla vägev

Kõigi koolilaste ning suurte ja väikeste muusikasõprade rõõmuks astub sel peol üles Daniel Levi, kes on tunnistanud, et on olnud koolikiusaja. “Me saime klassis kõikidega hästi läbi, aga tekkisid momendid, kus ma tahtsin end teiste arvelt ägedamaks teha. 5. ja 6. klass oligi see kõige tipp,” on ta rääkinud saates “Ringvaade” ning avameelselt tunnistanud, kuidas see teda täiskasvanueas on painanud. Nüüd, mil Daniel Levist on saanud armastatud muusik, teeb ta palju selleks, et koolikiusu meie laste seast välja juurida ning tekitada ühtehoidvat suurt rõõmsat lasteperet.