Liiklus võttis maakonnas tänavuse esimese ohvri

Politseinike käed teevad päevast päeva, ööst öösse tööd, et meie elu muutuks turvalisemaks, et liiklus oleks turvalisem. Paraku aga ei saa liiklust kunagi muuta täiesti ohutuks. Ja see kurb, kuid paratamatu tõsiasi andis endast märku eile hommikupoolikul kella poole üheksa paiku, mil Vajangu küla veerel põrkasid kokku sõiduauto Opel ja viljaveoauto Volvo. Hukkus sõiduautot juhtinud 57-aastane naine.