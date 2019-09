Aseri koolipere uus õppeaasta avatakse renoveeritud hoones koos ministriga

Haridus- ja teadusminister sõnas, et nüüdisaegne ja toetav koolikeskkond soodustab loodetavasti juba lähitulevikus noori peresid Aserisse kolima ja siia jääma. "Aseri koolil on kõik eeldused kujuneda piirkondlikuks keskuseks, mis pakub mitmekesiseid tegutsemisvõimalusi nii kooliperele kui ka kohalikule kogukonnale," rääkis Reps.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum avaldas heameelt, et riik toetab ka väiksemaid asulaid hariduse edendamisel. "Haridus on ühiskonnas üks olulisemaid valdkondi," nentis Vallbaum.

Ta lisas, et Aseri koolipere tunneb uhkust uuenenud koolimaja üle. "Näen rõõmuga, et koolil on uus hingamine. Soovin meie armsale kooliperele edu ning üksteisemõistmist," lisas vallavanem.