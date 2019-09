Aseri uuendatud kooli avaaktus tõi õuele elevil lapsed ja vanemad

Minister viitas Aseri pikale koolitraditsioonile ja sellele, et kool on tuntud olnud oma muusikaarmastuse ja tugeva saksa keele õpetamisega.

"Traditsioonidele tuginev kool annab kindlustunde kogu kogukonnale, et hariduse-usu tala on siin piirkonnas hästi hoitud," märkis Reps. Minister soovis jõudu nii lastele, õpetajatele kui lapsevanematele. "Koolikeskkond on rahulik, turvaline ja üksteist toetav siis, kui tunnetatakse kui suur vastutus see kõigil osapooltel on," ütles Reps.