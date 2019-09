Lääne-Virumaal puudub kohtuekspertiisi tegemiseks psühhiaater

Psühhiaatrite puuduse tõttu on kohtuekspertiiside valmimise tähtajad muutunud varasemast olulisemalt pikemaks, teatas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI). Eelkõige on raskusi ekspertiiside tegijate leidmisega Lääne-Virumaal, kus lepinguline ekspert puudub. Keeruline on olukord ka Kagu-Eestis, kus on üks ekspert Võrus ja Ida-Virumaal, kus on kaks eksperti.