Vaade: kuidas kõnest saaks päris elu?

Kas kujutate ette, et teie meeskonnas on ligi tuhat inimest. Nagu on ühes koolis. Alles sirguvat inimest, kes veel ei varja, ei tee head nägu lihtsalt seepärast, et peab. Kel kõik emotsioonid on veel ... mustvalged. Ei meeldi – ja ei meeldigi, vihkamine on vihkamine. Ohkamine ei võta pinget maha. Suletud kooliuks ei vii südamevalu. Vaikus kirvendab nii, et hingatagi raske.