Avameelselt kiusamisest. Koolis ja internetis

See, et kandsin vanema venna väikseks jäänud riideid, jäi loomulikult tema klassikaaslastele silma. Või see, et ma olin koolikoti saanud humanitaarabist. Kui õnnelik ma olin selle roosa tugeva kandilise ranitsa üle, mis oli lõpuks ometi mingi UUS, mitte kasutatud asi. Ja milliseks koormaks see ranits mu seljas sai, kui keegi, kes oli seda humanitaarabis näinud, sellest kõigile teatas.