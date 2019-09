Väljapanek annab ülevaate Eesti esinduskogu sajandipikkusest ajaloost, mis kajastab Eesti ajutise maanõukogu, asutava kogu ja riigikogu koosseisude tegemisi. Parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid. Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused. Rakvere on kaheksas linn, kuhu rändnäitus jõudis.