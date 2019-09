Üks 14 500-st: tilluke Sandra üllatab lemmiknukke aabitsatarkusega

Kui kell saab üheksa, on Sandra jõudnud juba päeva püüda kahe tunni jagu. Tähtis sündmus ei lasknud magada. “Multifilmid on vaadatud,” ütleb Sandra. Emme käed on tüdrukukesele teinud kena soengu, roosa kleit oli kapis juba ammu. Pannkookide, tema lemmikute tegemine tuleb edasi lükata. Koolivabale päevale. Aga koolis ootab kringel. See on üllatus. Üllatused Sandrale meeldivad.