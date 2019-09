Priit Loog: eks Vargamäe Andres astus ikka ämbrisse ka

Kolm Rakvere noormeest – Kristo Ambus, Karl Andreas Sprenk ja Karl-Ander Pais – on tulnud päevavalgele toreda ideega korraldada Rakveres Sumedate Suveõhtute filmifestival. Mõeldud – tehtud: Rakvere gümnaasiumi filmifestivali korralduskogemusega seltskond näitas kolmel augustiõhtul Rakvere inimestele eestlaste osalusel valminud filme, kaks filmiõhtut on ees ka septembris.

Ei saa just öelda, et publiku huvi filmiõhtute vastu on olnud üüratult suur, kuid verivärske festivali kohta läheb sel hästi. Pühapäeva õhtul olid festivali tõmbenumbriteks “Tõde ja õigus” ning filmi peaosatäitja Priit Loog, kuid vaatamist väärt oli ka režissöör Tanel Toomi Inglismaal valminud lühifilm “Pihtimus”.