Kuraditosinasse maakonna kooli astus lapsi alla kümne

Vinni vallas asuva väikese, 16 lapse ja kolme õpetajaga Tudu kooli direktoril Helgi Arrol on rõõm hääles. Kui on olnud aastaid, mil esimesse klassi tuleb juhuse tahtel õppima üks laps, siis tänavu alustab kooliteed lausa neli poissi-tüdrukut. “See on rõõmustav ja kobe arv,” lausus Arro. Veelgi enam. Direktori sõnutsi on kohe tulemas järgemööda paar ilusat aastat, kui lapsi lisandub kooliperre kenasti. “Tudusse tuleb noori lastega peresid. Praegu on hästi. See on rõõm, et lasteaias on 18 last. Meie jaoks on igaüks neist väärtus,” ütles Arro. Positiivne on ka see, et lapsed hoiavad oma kooli ja kogukonnale on kodulähedane väike haridustempel tähtis.