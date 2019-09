Roland Poom katsetas WRC2 masinat

“Ta ütles, et kõik on okei. Esimene test selle autoga ja ilmselgelt ei ole mõistlik kohe tippkiirust sõitma hakata,” sõnas Poom, kes pigistas võimsast Fordist välja maksimumkiiruse, 190 kilomeetrit tunnis. “Ega need lõppkiirused ei ole enda autoga väga palju erinevad. 175 on R2 auto lõppkiirus. See on erinev, kui kiiresti see number kätte tuleb,” selgitas rallimees. Rakverest pärit rallisõitja tunnistas, et võimsa masina juhtimine tekitas temas isu teine kordki WRC2 autot juhtida. “See on palju kiirem. Lõbusam sõita. Kindlasti on plaan tulevikus sellega sõitma hakata. Praegu veel ei tea, millal või kus,” tunnistas ta.