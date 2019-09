Õpilased koguvad maastikumängudel teadmisi

Lahemaal juba viiendat, Viljandis kolmandat ja Otepääl esimest korda toimuva maastikumängu eesmärk on tekitada õpilastes maastikul liikumise kaudu huvi keskkonna ja selle hoidmise vastu. Nii nagu kõlas looduskaitsekuu sõnum, et loodushoid on meie igaühe endi kätes, õpetavad ka maastikumängud väikeste ja igapäevaste tegevuste kaudu loodust hoidma. Mängus osaleb ligi 500 õpilast 20 koolist, kes muu hulgas tutvuvad keskkonnaasutuste tegevusega, et tulevikuski saaks vajadusel nende juurde teadmisi ammutama minna.