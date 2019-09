Juhtkiri: korraldus tõi ebavõrdsuse

Kadrinas on tekkinud olukord, kus kõik koolilapsed pole võrdses seisus. Kui enamik neist saab kooli kerge vaevaga, olgu seetõttu, et elavad kooli lähedal, või seepärast, et koolibuss nad kodu lähedalt peale nopib, või ka seetõttu, et liinibussi peatus ligi on, siis on ka neid, kelle kodust koolibuss kaarega mööda läheb ja ka bussipeatus vaata et paari kilomeetri kaugusele jääb.