Tamsalu turuelu elavneb

Tapa vallavolikogu liige Üllar Neeme viitas, et viimaste kohalike omavalitsuste valimiste eel küsitleti elanikke ning selgus, et inimesed soovivad Tamsallu turutaristut, ja nüüd on see teoks saanud.

“Koordineerijat turul ei ole, aga praegu on kokku lepitud, et tullakse kauplema teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kella 9–13. See tundus loogiline, sest ka kalaauto käib laupäeviti sel kellaajal. Arvan, et turg loksub ise paika, kui nõudlust on,” kõneles Dmitri Okatov. Seni on see plats seisnud abivallavanema sõnul tühjana, seal on käinud vaid kala­auto ja riidemüüjad.