Mihkel Juhkami tegeleb seadusloomega

Linnade ja valdade igapäevatööd reguleeriv kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) on vastu võetud 1993. aastal ning see on hoolimata tõigast, et seadust on pea sada korda muudetud, ajale selgelt jalgu jäänud. Sestap kutsus rahandusministeerium kokku eksperdikomisjoni, et KOKS-ile uus nägu ja sisu anda.