Elame järjest kauem, aga tervena elatud aastaid jääb vähemaks

Värskelt avaldatud näitajate põhjal tuleb nentida, et elame küll kauem, aga haigemana. Naised elavad eeldatavasti keskmiselt kaheksa ja pool aastat kauem kui mehed. Veel kümme aastat tagasi ennustati meestele neli ja naistele kaks aastat lühemat eluiga. Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhtivanalüütik Alis Tammur sõnas, et oodatava eluea kasv jätkub tõenäoliselt ka järgmistel aastatel.

Meeste lühem oodatav eluiga on ootuspärane, sest nad on riskialtimad, teevad sageli füüsiliselt rasket tööd ja on ametis tervisele ohtlikel töökohtadel. Meeste hulgas esineb ka rohkem tervist kahjustavate eluviiside viljelemist, nagu on suurem alkoholi tarvitamine ja suitsetamine.