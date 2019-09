Purjus naine tegi rooli taga ridamisi vigu

Rakvere politseijaoskonna uurija Sirje Eirand rääkis, et juht lahkus pärast õnnetuse põhjustamist ja sõitis edasi Viitna järve äärde. “Ülekuulamisel rääkis naine, et oli õnnetusest vapustatud, jõi rahustuseks kolm õlut ja hakkas siis tagasi sõitma.” Uurija sõnul tegi autojuht kõik vead, mida sai teha. “Ta istus joobnuna rooli, põhjustas liiklusõnnetuse, lahkus ilma peatumata ja veendumata, et teise õnnetuse osapoolega on kõik korras. Ning siis jõi veel alkoholi ja istus tagasi rooli,” loetles Eirand sohvri eksimusi.