Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis alustas õppetööd viimane lend

Selle nädala alguses peetud töökoosoleku kohta sõnas Rakvere abilinnapea Triin Varek, et läbirääkimised käivad. Praeguse seisuga on plaanis kaasata aruteludesse täiskasvanute gümnaasiumiga seotud inimesed, et aru saada nende meelsusest, kas liita õpilased ametikooli või riigigümnaasiumiga. “Viimasel kohtumisel leppisime kokku, et kuna täiskasvanute gümnaasiumis alustas uus klass, läheme kohtuma õpilastega ja hoolekoguga. Seadusest tulenevalt on meil kohustus kuulata ära õpilaste arvamus,” rääkis Varek. Abilinnapea ei osanud öelda, mis ajal hakatakse täiskasvanute gümnaasiumi teemat Rakvere linnavolikogus arutama. “Kas septembris või oktoobris,” pakkus Triin Varek.