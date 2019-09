Bussipeatuste kohta kehtiv seadus pikendab mõne lapse kooliteed

Situatsioon on tekkinud mitme teguri kokkulangemisel ja teema on päevakorda tõusnud äsja alanud kooliaastal. Nimelt teenindavad Kadrina vallas lisaks õpilasbussidele kõrvaliste teede ääres elavaid lapsi avalike liinide bussid. Kui õpi­las­bussid tohivad vallaga kokkuleppel peatuda laste kodulähedastes teeotstes, siis liinibussijuhtidele on tehtud selge ettekirjutus, et bussi tohib peatada vaid selleks ette nähtud kohtades.