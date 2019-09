Mammograafiabussid ootavad uuringule

Tänavu on rinnavähi sõel­uuringule oodatud aastal 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969 sündinud naised, kellel on kehtiv Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe aasta jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud. Haigekassa saadab eelnimetatud aastail sündinud naistele rahvastikuregistris oleva aadressi järgi kutse, kuid andmebaasi ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised kutseid siiski saada – see aga ei ole uuringule tulemisel takistuseks.