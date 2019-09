Harri Kullas ja Priit Rätsep esindavad taas Eestit Rahvuste krossil

Haljala vallast pärit Priit Rätsepa ja Väike-Maarja juurtega Harri Kullasega koos on koondises Tanel Leok. Meeskonna mänedžerina jätkab kuuendat aastat Lauri Roosiorg.

Team Estoniale on see juba 26. kord Rahvuste krossist osa võtta. Tanel Leok pikendab oma osalemiste maailmarekordit, sest tema esindab Eestit 19. aastat järjest, Kullas ja Rätsep on sinimustvalge eest sõitmas aga kuuendat korda. Samas koosseisus on võisteldud ka 2016. ja 2017. aastal ning toona saadi vastavalt üheksas ja kaheksas koht.

Asseni rada on motokrossis suhteliselt ainulaadne, sest tegemist on tehisrajaga, mis kujundatakse kuulsale ringrajale ainult üheks võistluseks. Kohale tuuakse tuhandeid tonne liiva, millest voolitakse krossirada, mis kulgeb Asseni territooriumi aladel ja parklates, kuid finiš asub suure peatribüüni ees, kus on ka kuulsate auto- ja motoringrajavõistluste lõpujoon.