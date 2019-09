Kuut päästjat tunnustati medaliga

Elupäästja medaleidki tuli Ida päästekeskuse päästjatele paras pihutäis, kuid sel korral läksid need kõik Ida-Virumaa päästjatele.

“Teie ise ja teie lood peegeldavad kõige ilmekamalt seda, kuidas me Eesti inimestele turvatunnet loome ja üksteist aitame. Usun, et kombinatsioon kõrge professionaalsusega kutselistest päästjatest, laiast ja teotahtelisest vabatahtlike võrgustikust ning iga üksikisiku teadmistest ja oskustest on ka edaspidi Eesti-suguse väikeriigi jaoks kõige mõistlikum ja efektiivsem lahendus,” kõneles riigipea.