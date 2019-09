Samas selgitab ekspert, et ühistranspordiseadus ja liiklusseadus seavad oma tingimused ning oluline on leida võimalikult arukad kompromisslahendused.

Bussid on väidetavalt aastakümneid peatunud teeotsades, laste kodude läheduses. Millest tuleb, et nüüdsest on määrus muutunud?