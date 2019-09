Tapa poliitikud sõlmisid enne kohtuvaidlust kompromissi

Ene Augasmägi soovis Urmas Roosimägi vastu esitatud hagiavalduses, et viimane lükkaks ümber avalikkusele esitatud (väidetavalt väärad) andmed. Lihtsas keeles seletatult soovis Augasmägi, et Roosimägi võtaks tagasi oma sõnad ja laused, mis olid kirjas möödunud aasta lõpus Tapa volikogule saadetud avalikus pöördumises. Augasmägi leidis, et selles pöördumises Roosimägi solvas teda ja avaldas tema kohta väärinfot.