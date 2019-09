Presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia sai džässmuusik Kadri Voorand

Kadri Voorand sai kultuurirahastu preemia kui silmapaistvalt andekas ja rahvusvahelise tunnustuse pälvinud muusik, kes on suutnud džässikontserdi pileteid panna ostma inimesi, kes seda žanri elitaarseks veiderdamiseks on pidanud – ja seda kunstilisi kompromisse tegemata.

"Kadri on musikaalne seikleja, keda kuulates ei ole raske olla kohal ja kaasas. Lisaks on tema loomingus olulisel kohal eestikeelne sõna ja Alliksaare, Ehini ja teiste eesti luuletajate tekstid saavad Voorandi esituses uue isikupärase kõla, mis jääb kuulajaga," ütles president Kaljulaid preemiat üle andes.

Preemia laureaadi Kadri Voorandi sõnul on meie päevad täidetud õnne poole tormamisega, aga kunsti nautimiseks pausi võttes on õnn kohe käes. "Kontserdi- või kunstisaali astudes tekib elevus, mida saab võrrelda armunud olekuga – sinu samm on kerge, sa naeratad ja võibolla saad tervistki juurde. Hea kunst toidab vaimu ja annab õnnetunnet," selgitas Kadri Voorand.

Kadri Voorandi looming on teda viinud kokku stiilidega pealtnäha ühest äärmusest teise. Viimase aasta jooksul on ta seisnud ERSO ees Ülo Kriguli nüüdisaegse klassikalise muusika žanrisse paigutuva uudisteosega, loonud muusika Priit Tenderi joonisfilmile "Orpheus", teinud koostööd selliste artistidega nagu NOËP, Rein Rannap, Erki Pärnoja, produtseerinud kaks plaati, millest esimene­ – eelmise aasta lõpus ilmavalgust näinud folgimaiguline Estonian Voices'i "Taat läks lolliks" – pälvis ka aasta džässialbumi auhinna Eesti Muusikaauhindadel.

Viimati ilmunud albumile, Kadri Voorand "In Duo with Mihkel Mälgand", sõlmiti sel suvel leping Saksa plaadifirmaga ACT. Viimase aasta suurkontsert Saku suurhallis tõi kokku tuhandeid huvilisi, mis niisuguse alternatiivse muusika puhul on märkimisväärne hulk. Kontserte on viimase aasta jooksul antud üle maailma hulgaliselt, lisaks andis Voorand oma muusikalise panuse tänavusele laulu- ja tantsupeole, kirjutades laulupeole kaks laulu ja osaledes ka tantsupeol nii muusika looja kui ka esitajana.