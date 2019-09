Kolumn: sõda meis kõigis

Söögilauamanitsused pole ainukesed, mis mööda põlvkondi rändavad. On veel vajadus tagavarasid varuda, liigne tagasihoidlikkus ning ka uute inimeste ja kommete võõrastamine. Nende iseärasuste põhjus võiks olla trauma, sest see on kaitsekäitumine – nälja, puuduse, kurja võõra või muu säärase ees. Osa Euroopast koges koledusi viimati ilmasõja ajal, Eestis lõppesid sellised hädad hiljuti ja alles nüüd tekib küsimus, miks hirm veel edasi elab.

Ühel hetkel paneb üllatuma, kui noored ei toimi enam sellistest emotsioonidest lähtuvalt. Siis on hea hakata rääkima, et küll on neil praegu kerge elu. Mõnele noorele jääb see külge ja ilmutab end samasuguse kummalise käitumise näol, mõni ei vaevu kuulamagi. Vanema eesmärk võib olla nooremat õpetada, et hea olemine ei pruugi kesta. Samal ajal on vanem nii palju vaeva näinud, et noorem ei peaks iialgi tundma muret, mida omal ajal tunti. Ja siis on kõik pahased ja käituvad tõrjuvalt.