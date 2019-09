Kes tunneb Liiva-Annust?*

Rudolf Rimmeli värsiridadel “On elul mitmed tõed. Ja nõnda kõlab üks: kes kardab surma, see ei ole eluks küps” ei näi vähemalt põgusal vaatlusel kuigi tugevat alust olevat. On siis neid, kes surma ei karda? Ja miks me teda kardame? Kas hirmust tundmatu ees või aimust, et sellega lõpeb kõik, mida armastame? Surma jutukski võtta on ebamugav. Pole parketiteema. Surmahirm, samuti kui lein ja kurbus, on liiga isiklik asi.