Vähki peeti saatana loomaks

“Vanakurat olnud jõe ääres kirpe vette loopinud ja öelnud, et saagu teist vähjad,” kõneles näkiuurimiskeskuse asutaja Kaur Salus. Neid lülijalgseid oli tol ajal nii palju, et kui siga veekogu ääres mudalombis püherdas, juhtus tihti, et kärssnina kargas püsti ja jooksis kisaga kodu poole, vähid küljes rippumas.

1933. aastal välja antud õngespordi käsiraamatus seisab, et vähke hakati sööma alles 15. sajandi lõpul. Saksamaal valitses 1482. aastal suur nälg. Üks järve ääres elanud lesknaine hakkas vähki püüdma, et ennast ja lapsi toita. Sellest said võimud teada ning arvasid, et lesk on ühenduses kuradiga. Õnnetu naine mõisteti tulesurma. Maavalitseja andis siiski lesele armu. Pärast seda hakatigi vähki toiduks tarvitama. Kunagi oli vähipüük nii aktiivne, et ühe kuuga võis sulase aastapalga välja teenida. “Vähid pakiti elusast peast kastidesse ja saadeti Saksamaale,” kõneles Kaur Salus ja märkis, et kui Berliinis oli restorani uksel kiri “Vähid Eestist”, tähendas see kõrgemat kvaliteeti. Väidetavalt oli varem vähke nii palju, et näiteks Saaremaal püüti neid palja käega. Kui pimedaks läks, oli veekogu põhi vähkidega kaetud.