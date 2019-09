Simuna lapsed püüdsid vanakuradi kirpe

Vanal hallil ajal kasutati Saluse sõnul püünistes peibutisena konni või tuviliha. Kuna kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ja tuvisid on veidi keeruline tabada, tuleb leida muud vähile suupärast kraami. Näiteks kala, maksa või kanaliha. Mõrdadesse panekuks oligi Salusel valmis pandud kana. Vähisööt võeti vaakumpakendist välja ja vormistati puupakul parajateks paladeks. Lapsed ei peljanud käsi määrida ning spetsialisti näpunäidete järgi sai iga mõrd oma õõnsasse keresse kanalihakuubiku.