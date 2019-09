Kuidas tabada rannaküla mõrvar? Pilk krimikirjaniku töötuppa

Kolm salapärast surmajuhtumit on juba aset leidnud. Kardetavasti – või pigem loodetavasti – on tulekul veel mõrvu. Siis saab Leskede klubi taas asuda kurjamit otsima: maad kuulama, küsimusi esitama, sündmuspaigas ringi hiilima. Tegusad noorpensionärid panevad teinekord elugi ohtu, et tõde päevavalgele tuua.