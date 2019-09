Kadrina vald hakkas ehitama

Kadrina perearst Laili Konist rääkis, et lisaks sellele, et vald pole midagi ehitanud, ei ole Kadrinasse tegelikult mitte kunagi rajatud ühtegi meditsiinihoonet. Tohtrid tegutsesid aastaid Undla mõisahoones, seejärel mõnda aega lasteaias ja viimased paarkümmend aastat on nende peavarjuks olnud korterelamu.