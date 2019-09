Kuldsed paarid kõnnivad lõpmatuse rajal

Kui austamisüritusel kõlavad Mendelssohni “Pulmamarsi” helid, käib kirikuvõlvide alt läbi kahin. Seda on kuulnud need paarid enda auks kõlamas 50, 55, 60 ja lausa 65 aastaringi tagasi. Täna austatakse neid teisiti. Neid tänatakse, et nad on suutnud oma eluga näidata, et armastus pole üksnes sõna, vaid eelkõige tegu.